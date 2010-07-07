Дель Боске: Считаю себя человеком фартовым

Главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске рассказал о предстоящем полуфинале ЧМ-2010 против Германии. «На данный момент это главный матч в моей жизни. Но я надеюсь, что еще более важная игра будет у нас позже, 11 июля. Мы нормальные спортсмены, попав в число четырех лучших команд, хотим пройти еще дальше. Пенальти? Это несправедливый способ выявления победителя игры. Но если пенальти все-таки будут, то игроки сами решат, кто будет пробивать 11-метровые. Хочу добавить, что я считаю себя человеком фартовым. В подобных ситуациях это важно», – приводит слова Дель Боске «Спорт день за днем».