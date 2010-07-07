Марадоне поставят памятник в трущобах Буэнос-Айреса

Тренеру сборной Аргентины по футболу Диего Марадоне поставят памятник. Монумент в честь легенды аргентинского футбола планируется соорудить на юге Буэнос-Айреса, недалеко от квартала трущоб, где 30 октября 1960 года родился прославленный футболист. Соответствующий законопроект, автором которого стал Хуан Кабандие, возглавляющий пропрезидентскую фракцию правящей Хустисиалистской партии, поступил в столичный парламент. «Марадона превратился в социальный феномен, икону аргентинской народной культуры... Со всеми своими недостатками и добродетелями, совершая свойственные любому человеку ошибки, Диего сумел преодолеть превратности судьбы, продемонстрировав несгибаемость и бойцовский дух», - цитирует Кабандие «РИА«Новости». По его словам, народная любовь к кумиру была в очередной раз продемонстрирована в минувшее воскресенье, когда тысячи болельщиков с овациями встречали в аэропорту Буэнос-Айреса тренера и возглавляемую им команду, несмотря на сокрушительное поражение от немецкой сборной в четвертьфинале чемпионата мира по футболу в ЮАР. «Эта любовь уже прошла проверку временем, поэтому мы предлагаем увековечить ее, воздвигнув памятник в его, Марадоны, честь», - заявил депутат. Сам Диего Армандо, по данным радиостанции «Маяк», сейчас пребывает в глубокой депрессии. Он все время сидит в собственном доме с семьей и не общается с представителями СМИ. Недавно легенда футбола вообще заявил о намерении завершить карьеру в качестве главного тренера сборной Аргентины по футболу.