Селюк: «Шахтер» своих на переправе не бросает

Известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал возвращение Дмитрия Чигринского в донецкий «Шахтер». «Возвращение Чигринского в Донецк состоялось благодаря многим факторам. Предыдущий президент «Барселона» Жоан Лапорта привел финансовое состояние клуба в ужасный вид – футболистам даже были вынуждены задерживать выплату зарплаты. Новое руководство клуба предприняло определенные меры по улучшению финансового положения организации. Расставание с Чигринским и стало одним из предпринятых средств по решению этой проблемы. «Шахтер» же в этой ситуации продемонстрировал, что своих на переправе не бросает. Клуб отслеживал выступления Димы. И пришел к выводу, что на данном этапе сейчас ему лучше вернуться в «Шахтер». Дмитрий будет предельно мотивированным – он постарается всем доказать, что «Барселона» его просто надлежащим образом не оценила. Многие говорят, что Дмитрий сейчас не стоит 15 миллионов евро. Но это дискуссионный вопрос. Например, киевское «Динамо» сегодня просит за сенегальца Папе Диакате 8–9 миллионов евро, а за Милевского не менее 15 миллионов евро. А Коломойский вообще не собирается продавать Коноплянку ни за какие деньги – потому что он другого такого просто не сможет найти. Факт в том, что год назад Чигринский был продан в «Барселону» за 25 миллионов евро, и это заслуга Рината Ахметова, который провел просто виртуозные переговоры. Проблема Дмитрия в «Барселоне» еще объяснялась тем, что у него не было реального человека в качестве профессионального менеджера, который мог ему правильно подсказать определенные шаги. Дима сделал менеджером своего брата, по-видимому, рассудив, что деньги идут вроде как в одну семью», – приводит его слова «Блик».