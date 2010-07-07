Переговоры между Кличко и Хэем зашли в финансовый тупик

Переговоры об объединительном поединке между чемпионом мира по версиям IBF/IBO/WBO украинцем Владимиром Кличко и обладателем титула WBA Дэвидом Хэем зашли в тупик, сообщает Fightnews.com. По данным издания, стороны не смогли договориться в вопросе раздела доходов от телетрансляции боя. Представители Хэя желали получить все доходы от показа поединка в Англии, а прибыль от трансляции боя в Германии оставить Кличко. Но в команде украинского боксёра не одобрили эту идею, предложив поделить все доходы от телетрансляций поровну.