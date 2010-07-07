«Шахтер» требует от ФИФА дисквалификации Матузалема

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин заявил, что его клуб потребовал ФИФА дисквалифицировать бывшего полузащитника донецкой команды Франселино Матузалема, который сейчас защищает цвета «Лацио». Совсем недавно в Донецк приезжал человек из «Сарагосы» с просьбой о рассрочке долга Матузалема. Он мотивировал это тем, что «Сарагоса» сейчас испытывает финансовые трудности. Якобы у них долгов – на сто миллионов. В итоге мы пришли к соглашению рассрочить выплаты долга на один год. Но и это, видимо, не устроило руководство «Сарагосы», о чем свидетельствует письмо, полученное нами буквально сегодня. Поэтому мы уже подали заявление в ФИФА по поводу дисквалификации футболиста. Когда он уходил к ним – это была наша проблема, теперь будет и у них проблема», – цитирует Палкина официальный сайт ФК«Шахтер».