Фармацевтические компании будут помогать WADA в борьбе с допингом

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подписало с группой фармацевтических компаний соглашение о сотрудничестве по выявлению спортсменов, использующих запрещенные препараты. «По договоренности мы предоставляем WADA информацию о новых препаратах, которые могут быть использованы для повышения выносливости», – отмечают представители компании IFPMA. Компании при разработке препаратов также будут стараться минимизировать потенциальную возможность их несанкционированного использования, а также помогать проводить допинг-тесты по мере изобретения новых лекарств, сообщает AP.