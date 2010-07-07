Бокс. Нужненко: Я преподам Хаттону урок мастерства прямо на ринге

Бывший чемпион мира в полусреднем весе по версии WBA украинец Юрий Нужненко (39-4-2, 15 KO) которому 16 июля на Bolton Arena предстоит провести поединок против чемпиона Европы по версии EBU британца Мэттью Хаттона (39-4-2, 15 KO) заявил, что его соперник хороший боец, но шансов в этом бою у него будет не так много. «Для меня не является проблемой, что бой состоится в Англии. Я не новичок в боксе чтобы испытывать дискомфорт по этому поводу. Я видел бои Мэттью и могу сказать, что это хороший боксер, но я побеждал более сильных соперников. Между ним и его братом Рикки большая разница, так как Рикки намного более классный боксер. Так что 16 июля я преподам Мэттью урок мастерства прямо на ринге», – цитирует Нужненко Boxingscene.com.