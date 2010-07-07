Вратарь сборной Парагвая: ЮАР была недостаточно готова принять ЧМ

Вратарь сборной Парагвая Хусто Вильяр считает, что ЮАР была не готова к проведению такого крупного международного соревнования, как чемпионат мира-2010. По мнению голкипера, основная вина в этом ложится на ФИФА. «Руководство ФИФА интересуют только стадионы, - приводит goal.com слова Вильяра. - Считаю, что власти ЮАР были недостаточно готовы, чтобы принять мировой форум. Во время Мундиаля нам пришлось столкнуться с множеством организационных проблем. Например, после первого матча со сборной Италии, во время возвращения в отель наш новенький автобус вдруг сломался. Прождали 45 минут и в итоге поехали на такси». «Спорт-Экспресс»