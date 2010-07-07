Роббен: Было бы приятнее взять верх над Германией, чем над Испанией

Нападающий сборной Голландии Арьен Роббен, комментируя выход своей команды в финал чемпионата мира-2010 после победы над Уругваем (3:2), отметил, что хотел бы сыграть в решающем матче Мундиаля с Германией. Кроме того, Роббен заявил, что не собирается уступать во втором важном финале подряд: в прошедшем сезоне он в составе «Баварии» уступил «Интеру» трофей Лиги чемпионов. «Мы предполагали, что все будет хорошо, - приводит Marca слова Роббена. - У нас великолепная команда. Остался всего один матч. Я уже провалил одну из важнейших встреч в карьере, но теперь почти уверен, что это во второй раз не повторится. Испания и Германия являются очень грозными соперниками. Мне на самом деле было бы намного приятнее взять верх именно над командой Йоахима Лева, чем над подопечными Висенте Дель Боске». «Спорт-Экспресс»