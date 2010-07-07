Маттеус: Баллаку следует вообще уйти из сборной – без него она играет лучше

Легендарный защитник сборной Германии Лотар Маттеус заявил, что без Михаэля Баллака, который пропускает нынешний чемпионат мира из-за травмы, немецкая сборная играет лучше, и в интересах сборной Баллак должен подумать о завершении своих выступлений за национальную команду. «Без Баллака сборная Германии стала играть лучше и успешнее. Я считаю, что ему следует объявить о завершении карьеры в сборной. Другие футболисты взяли на себе роль лидеров, и в бундестим уже сформировалась новая иерархия. Я понимаю амбиции Баллака и его желание вернуться, но он не может снова стать молодым», – цитирует Маттеуса Marca. sports.ru