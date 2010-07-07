Маркевич: Жажу Коэльо готова купить любая команда

Жажа Коэльо, который едва не стал лучшим бомбардиром предыдущего чемпионата Украины, прибыл в расположение «Металлиста». Бразилец пропустил оба тренировочных сбора харьковской команды и, по словам главного тренера Мирона Маркевича, пока Жажа тренируется по индивидуальной программе. При этом, можно не сомневаться, что футболист будет подвергнут штрафным санкциям, а возможно и покинет «Металлист». «Узнаем, хочет ли он, чтобы его выставили на трансфер, или хочет играть, – приводит слова Маркевича Террикон. – Если один человек нас постоянно так дергает, то это никуда не годится. Он талантливый футболист, и любая команда готова его купить».