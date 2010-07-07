Сегодня матч с Германией посетит королева Испании

Королева Испании София посетит полуфинальный матч чемпионата мира, в котором сборная ее страны сегодня сыграет с Германией. Супруга короля Хуана Карлоса I специально отправилась на этот матч из Испании. Возможно, перед игрой она успеет встретиться с игроками испанской сборной, чтобы выразить им свою поддержку, сообщает Sports.ru со ссылкой на Marca. Ранее представитель королевской семьи уже приезжал в ЮАР на матч сборной Испании - Принц Астурийский Филипп посетил первую игру Испании в группе со Швейцарией (0:1). Премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро в отличие от главы немецкого правительства Ангелы Меркель на полуфинальный матч не приехал и будет смотреть игру в Испании.