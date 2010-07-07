Донецкий «Металлург» будет строить новый стадион

Генеральный директор донецкого «Металлурга» Евгений Гайдук рассказал о строительстве нового клубного стадиона. Гендиректор донецкого «Металлурга» указал на основные проблемы в процессе постройки новой спортивной арены: «23-го июня прошла сессия Макеевского горсовета на котором был утвержден вопрос об отводе земли. Это тормозило вопрос о строительстве. Теперь нам ничего не мешает. Так что теперь люди уже трудятся и строят стадион. Этот стадион принадлежит заводу ДМЗ. С ними сложно разговаривать, причем с самого начала, когда мы договаривались об аренде. Они ни на что не идут, и ни на что не соглашаются. Их не интересует - какой будет стадион. Была возможность расширить стадион, сделать его крытым, удобным. Мы хотели добавить два синтетических поля, чтобы школа занималась. Руководству ДМЗ это не нужно», передает «Корреспондент». «В стройке, самое главное, не иметь прогнозов, - отметил Гайдук. - Поспешишь - людей насмешишь. Главная задача - необходимо сделать, качественный и добротный и уютный стадион. С той инфраструктурой, которая необходима и клубу, и жителям Макеевки. Болельщикам, которые будут туда приходить. Как вы знаете, в Макеевке нет особой инфраструктуры, где люди могут прийти в выходной день и отдохнуть - ее там нет. Там ведь и парк рядом есть». Евгений Гайдук рассказал о том, кто будет проводить строительство: «Сам стадион мы передали в аренду ООО Регион. Заказчиком, по строительству, является эта компания, а не футбольный клуб «Металлург». Круг подрядчиков определяют они». Кроме того, генеральный директор «Металлурга» отметил, что вполне вероятным является использование будущего стадиона на Евро-2010 как одну из баз подготовки для сборных.