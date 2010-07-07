Канчельскис: Победитель матча Испания-Германия станет чемпионом мира

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отметил, что в полуфинальной встрече между сборными Испании и Германии определится будущий чемпиона мира. «Уверен, что победитель сегодняшней встречи выиграет и финальный матч турнира. Голландцам не хватает того опыта встреч на высоком уровне, которым обладает их будущий соперник по финалу. Немцы в последние годы постоянно играют в полуфиналах и финалах крупных турниров, а испанцы выиграли чемпионат Европы-2008. Поэтому обе команды стоят на ступеньку выше, чем голландцы – и в игровом, и в психологическом плане, а это очень важно в ключевых матчах», – приводит слова Канчельскиса «РИА«Новости».