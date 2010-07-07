Баллака изгнали из расположения сборной Германии

Бывший капитан сборной Германии Михаэль Баллак во вторник был изгнан из расположения команды из-за ссоры с защитником Филиппом Ламом, который носит капитанскую повязку на чемпионате мира в ЮАР, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на The Sun. Травма помешала Баллаку принять участие в мировом первенстве, но 33-летний полузащитник на прошлой неделе прибыл в ЮАР для того, чтобы поддержать своих товарищей. Однако накануне полуфинала Баллак повздорил с Ламом по поводу того, кому достанется капитанская повязка после того, как Михаэль вернется в строй. Защитник мюнхенской «Баварии» дал понять, что не намерен добровольно расставаться со статусом капитана. «Я не отдам повязку Балалку. Придется отнять ее у меня», – сказал Лам. Главный тренер сборной Йоахим Лев попросил Баллака покинуть тренировочный лагерь немцев, заявив, что у врачей национальной команды нет времени заниматься травмой полузащитника. Также сообщается, что Баллак не будет присутствовать на полуфинальной игре с испанцами.