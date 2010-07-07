Сборной Испании рекомендуют поставить Родригеса вместо Торреса

Аналитики www.castrolfootball.com рекомендуют испанцам поставить Педро Родригеса на позицию атакующего полузащитника и Давида Вилью во главе линии атаки, если они решат не выставлять Фернандо Торреса. Этот 22-летний футболист трижды выходил на замену на Чемпионате мира FIFA 2010, а его статистика свидетельствует о том, что он хорошо вписался в схему игры. О его более высокой по сравнению с другими эффективности свидетельствует частота пасов: в среднем на одну передачу мяча партнеру по команде у него приходится 1 мин 22 с. 86% точных пасов подтверждают высокое качество его передач. Физическое превосходство над соперниками помогло ему выиграть больше половины дуэлей и опередить по этому показателю Давида Сильву. Новый полузащитник «Манчестер Сити» пока разочаровал только в стартовом матче, в котором испанцы потерпели поражение от Швейцарии. Команда Оттмара Хитцфельда не давала испанцам разворачивать атаки, поэтому Сильва не мог навязать свою игру. Однако Педро - не единственный вариант у Дель Боске. Если главный тренер испанской сборной хочет, чтобы Давид Вилья играл на левом фланге атаки, совершая проходы в центр и нанося пушечные удары правой ногой, то он мог бы поставить Фернандо Льоренте на позицию центрального нападающего в стартовом составе. Этот нападающий «Атлетико Бильбао» с ростом 194 см произвел хорошее впечатление, когда заменил Торреса в матче против Португалии. Его присутствие на поле доставило хлопот португальским защитникам: он сделал две попытки забить гол всего за 31 минуту игры, при этом один удар пришелся в створ ворот. Кроме того, этот футболист выиграл 71% дуэлей, что выглядит впечатляюще. Такой вариант мог бы помочь в противостоянии с физически сильными немецкими защитниками.