Грозный: Крах Аргентины не удивил – у них нет нормального тренера

Бывший рулевой «Терека» Вячеслав Грозный отметил, что неудачное выступление сборных Аргентины и Бразилии на чемпионате мира-2010 связаны с просчетами их тренеров. «Возвращаясь к Бразилии и Аргентине, должен сказать, что их подвело отсутствие большого тренерского опыта у Дунги и Марадоны. Если, конечно, о Диего вообще можно говорить как о тренере — он хороший психолог, футбольная икона, игроки на него молятся, но этого мало. Меня не удивил крах аргентинцев – нормального тренера у них нет, и к тому же вне заявки оказались победители Лиги чемпионов Дзанетти и Камбьяссо. У Дунги то же самое – ведь он не взял на чемпионат Роналдиньо и других звезд», – цитирует Грозного «Прессбол».