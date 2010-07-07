Порнозвезда пообещала секс всем читателям своего блога, если Голландия победит

Известная голландская порнозвезда Бобби Эден через twitter пообещала всем своим фолловерам вознаграждаение в случае победы сборной Нидерландов на Чемпионате мира. Бобби Эден заявила в своем микроблоге на Twitter, что готова заняться оральным сексом со всеми своими фолловерами мужского пола, в случае, если Нидерланды выиграют Чемпионат мира, передает «Корреспондент». Правда, Эден решилась на это занятие не сама, а вместе с тремя подружками. Стоит отметить, что количество фолловеров у порнозвезды на данный момент составляет больше двадцати тысяч человек. Интересно, что всего лишь за несколько часов количество читающих твиттер Бобби Эден увеличилось больше чем на тысячу человек. Напомним, что Нидерланды стали первым финалистом чемпионата мира-2010, обыграв вчера Уругвай 3:2. Финал состоится в воскресенье, 11-го июля.