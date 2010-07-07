В Японии прошли обыски баз сумоистов

Японская полиция в среду провела обыски на тренировочных базах борцов сумо, подозреваемых в участии в нелегальных тотализаторах, передает «Газета.Ru». В рамках расследования скандального дела об участии сумоистов в нелегальных азартных играх полиция искала улики, указывающие на вовлеченность в тотализатор мафии. Обыски проводились примерно по 30 адресам в Токио, а также в префектурах Аити и Тиба. Полиция, в частности, изымала мобильные телефоны подозреваемых. В середине июня Японская ассоциация сумо сообщила, что ряд спортсменов высшего уровня и их тренеры делали ставки на результаты игр в бейсбол. При этом посредниками часто выступали члены мафиозных группировок. Внутреннее расследование Ассоциации уже привело к исключению из ее рядов «одзэки» (второй после «йокодзуна» титул в сумо) Котомицукэ и его тренера. Всего, по данным Ассоциации, ставки на бейсбол делали 27 борцов и тренеров из 13 «конюшен». Во вторник японская телекомпания NHK объявила, что в связи со скандалом впервые за 57 лет не будет транслировать в прямом эфире турнир в Нагое - одно из главных соревнований в мире сумо. Турнир будет проходить с 11 по 25 июля. В последнее время в мире сумо произошел целый ряд скандалов, связанных, в частности, с хранением борцами марихуаны и участием в пьяных драках. Ассоциация борьбы сумо в конце мая наказала двух тренеров сумо, предоставивших верхушке японской мафии билеты на особые места на прошлогодний турнир в Нагое. В результате один из наставников был понижен в ранге, а другой получил выговор.