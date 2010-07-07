Названы самые страшные и самые красивые футболисты ЧМ-2010

7 июля 2010, 15:10

Знаменитый сайт знакомств Beautifulpeople.com провел опрос на самых красивых и страшных футболистов чемпионата мира в ЮАР. Согласно нему самые красивые футболисты выступают за сборные Испании, Италии, Бразилии, Франции, Дании и США. Самые страшные – в командах Швейцарии, Австралии, Англии, Сербии, КНДР и Алжира, передает «Газета.Ru». Самые красивые футболисты: 1. Каннаваро (Италия). 2. Торрес (Испания) 3. Вилья (Испания) 4. Донован (США) 5. Анри (Франция) 6. Кавани (Уругвай) 7. Кака (Бразилия) 8. Роналду (Португалия) 9. Дрогба (Кот-д'Ивуар) 10. Хонда (Япония) Самые страшные футболисты: 1. Руни (Англия) 2. Рибери (Франция) 3. Тевес (Аргентина) 4. Стойкович (Сербия) 5. Хуггель (Швейцария) 6. Штрба (Словакия) 7. Саифи (Алжир) 8. Чипперфилд (Австралия) 9. Терри (Англия) 10. Нельсон (Новая Зеландия)

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