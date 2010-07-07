Министр спорта Ганы просит ФИФА изменить правила

Министр спорта Ганы Акуа Сена Дансуа обратился в ФИФА с просьбой изменить футбольные правила после того, как игрок сборной Уругвая Луис Суарес в четвертьфинальной встрече с «черными звездами» сыграл рукой на линии ворот и спас свою команду от поражения. Дансуа не уточнил, каким образом должны быть изменены правила, но заметил, что было бы справедливее, если бы судья засчитал взятие ворот, а не назначил пенальти, сообщает Sports.ru со ссылкой на ВВС. Напомним, что Асамоа Гьян не сумел реализовать одиннадцатиметровый, а затем сборная Ганы уступила сопернику в серии пенальти.