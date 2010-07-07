В ЮАР будут судить журналиста за оказание помощи болельщику

Журналист британского таблоида The Sunday Mirror Саймон Райт предстанет перед южноафриканским судом, после того, как местная прокуратура обвинила его в оказании помощи болельщику, прорвавшемуся в раздевалку сборной Англии после матча группового раунда ЧМ-2010 с Алжиром (0:0). Судебное преследование самого фаната прекращено после того, как тот заплатил штраф в размере 750 рэндов (97,28 долларов). Газета отправила на помощь журналисту адвоката, который уже отверг все обвинения в адрес своего клиента. Южноафриканская полиция забрала у Райта паспорт и обязала журналиста ежедневно докладывать свое местонахождение, сообщает Sports.ru со ссылкой на Reuters.