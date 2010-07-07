Хоккей. Кабмин Украины создал оргкомитет по проведению ЧМ-2011

Кабинет Министров создал организационный комитет по подготовке и проведению чемпионата мира 2011 года по хоккею в первом дивизионе, который состоится в апреле следующего года. В оргкомитет входят 17 человек. Его председателем назначен вице-премьер-министр Борис Колесников, а заместителями председателя - министр по делам семьи, молодежи и спорта Равиль Сафиуллин и президент Федерации хоккея Украины Анатолий Брезвин, передает «Корреспондент» со ссылкой на «Украинские новости». Напомним, что в мае Международная федерация хоккея выбрала Украину страной-хозяйкой ЧМ по хоккею в первом дивизионе в 2011 году. Предполагается, что турнир примет Киевский дворец спорта в период с 17 по 23 апреля 2011 года. Соперниками сборной Украины в борьбе за путевку в элитный дивизион выступят сборные Казахстана, Польши, Великобритании, Литвы и Эстонии.