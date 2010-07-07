Главный гоночный инженер «Рено»: «Сильверстоун» стал быстрее

Главный гоночный инженер «Рено» Алан Пермейн заявил, что команда ожидает увеличения скоростей и количества возможностей для обгона на обновленной трассе в Сильверстоуне. «Наши симуляции показывают, что средняя скорость возросла с 227 км/час до 230 км/час. Процент времени, проведенного с нажатой педалью газа, также вырос – с 69% до 70%. На бумаге действительно кажется, что шансов для обгона станет больше. 16 поворот – хорошее место, потому что, после медленного 14-го идет быстрый, проходящийся «в пол» 15-й поворот. 13-й поворот тоже предоставляет неплохую возможность для обгона, но здесь все будет зависеть от того, насколько близки будут машины перед 11-м поворотом, так как 12-й также проходится на максимальной скорости», – цитирует Пермейна Autosport.