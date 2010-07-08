Ф/катание. Плющенко с женой ждут ребенка

Российский фигурист Евгений Плющенко, находящийся на гастролях в Японии, заявил, что он со своей женой ждет ребенка. «Посмотрите, сколько мне подарили игрушек, подарков! Спасибо поклонникам. Они угадали с игрушками - они действительно мне нужны! В скором времени мы с Яной будем готовиться к тому, чтобы стать родителями, все эти подарки пригодятся моим детям!» - передает слова Плющенко «Комсомольская правда». Напомним, что не так давно известного российского фигуриста отстранили от международных соревнований за отказ от выступления на Чемпионате мира в Турине.