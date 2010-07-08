ЧМ-2010. Лам: У меня нет желания играть за третье место

Капитан сборной Германии Филипп Лам прокомментировал результат матча полуфинала ЧМ-2010 против Испании (0:1). «Разочарование огромно... Мы боролись изо всех сил, но у нас ничего не получалось. В первом тайме мы не очень смело атаковали и мало что позволяли соперникам у наших ворот. Мы должны были использовать те немногие моменты, что мы создали. У меня нет никакого желания играть в матче за третье место», - цитирует Лама «Весь спорт» со ссылкой на AFP. Напомним, что вчера сборная Испании обыграла немцев со счетом 1:0 и впервые в своей истории вышла в финал чемпионата мира.