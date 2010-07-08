Швайнштайгер: Я разозлен исходом поединка

Полузащитник сборной Германии Бастиан Швайнштайгер после поражения в матче 1/2 финала чемпионата мира от сборной Испании (0:1) посетовал на отсутствие слаженности в рядах его команды. «Я разозлен таким исходом поединка, ведь мы были на пороге финала. Наша команда не смогла показать ту игру, которую должна была. Не хватало слаженности в командных действиях, чувствовалась нервозность. Жаль, что не смогли реализовать те голевые моменты, которые у нас были. В таких встречах их много не бывает. Отмечу, что у Испании отличный подбор игроков и они здорово действовали сегодня, лишив нас мяча», - приводит «Спорт Экспресс» со ссылкой на Kicker слова Бастиана Швайнштайгера. В среду, 7 июля, сборная Испании обыграла немцев со счетом 1:0 и впервые в своей истории вышла в финал Чемпионата мира.