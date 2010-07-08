Клозе: Испанцы заставили нас бегать по полю вхолостую

Нападающий сборной Германии Мирослав Клозе прокомментировал поражение своей команды в полуфинале ЧМ-2010 от Испании (0:1). «Мы должны были прессинговать соперника, делать все, чтобы он совершал ошибки, но это не произошло. Остается только поздравить испанскую сборную. Она чаще владела мячом, заставив нас бегать по полю вхолостую. Это поражение даже обиднее того, что мы потерпели в 2008-м. Впрочем, как сказал Дэвид Бекхэм, у Германии молодая команда, и у нее еще есть время на то, чтобы достичь успеха», - цитирует Клозе Sports.ru со ссылкой на AS. Теперь сборная Германии, как и четыре года назад поборется лишь за бронзовые медали. Соперником подопечных Йоахима Лева станут 10 июля уругвайцы.