Хоккей. Киевский «Сокол» не удержал талантливого форварда

Киевский хоккейный клуб «Сокол» не смог удержать в своей обойме крайнего нападающего Дмитрия Нименко. Прогрессирующий форвард, выступавший в апреле за национальную сборную Украины на чемпионате мира, отклонил предложение бело-синих и принял решение продолжить карьеру в Казахстане. Напомним, что в минувшем сезоне 22-летний Дмитрий Нименко завоевал с Соколом второе чемпионство в Украине, а в открытом розыгрыше чемпионата Белоруссии (Экстралига) прочно отвоевал себе место в основе, набрав в 55 матчах - 26 (9+17) очков. Новым клубом Нименко станет серебряный призер чемпионата Казахстана - Бейбарыс из Атырау. «Уезжаю в Казахстан не от хорошей жизни. Надо зарабатывать на жизнь, ведь за последних четыре месяца в Соколе получил ползарплаты... Ситуация аховая и не вижу предпосылок к улучшению», - говорит Дмитрий Нименко, передаетофициальный сайт ХК «Сокол». «Надеюсь, болельщики поймут меня правильно, потому как Бейбарыс предложил более заманчивые условия: полное обеспечение экипировкой, достойный контракт и возможность улучшить финансовые запросы с помощью премиального фонда», - добавил молодой хоккеист.