Л/атлетика. Степина выиграла турнир в Ретимно

На греческом острове Крит состоялись 26-е по счету международные легкоатлетические соревнования Vardinoyannia, входящие в календарь ЕАА. Бронзовый призер афинской Олимпиады Вита Степина с лучшим личным показателем нынешнего сезона выиграла женские прыжки в высоту, преодолев планку на отметке 1м94см. По попыткам ей уступила Надежда Дусанова. Третьей в этом секторе финишировала серебряный призер чемпионата Европы Венелина Венева-Матеева, которая остановилась на отметке 1м91см. Ирина Коваленко, взяв высоту 1м85см, финишировала седьмой. Наталья Погребняк выиграла молодежный забег (возраст до 23 лет) на 200 метров среди женщин, показав свой лучший результат лета 2010 года - 23.60сек. На стометровке среди взрослых участников Наталья финишировала восьмой — 11.49сек. Александр Солдаткин в секторе для прыжков в длину показал второй результат 7м97см. До последней попытки донетчанин лидировал в этой дисциплине, но австралиец Крис Нофке в шестой попытке приземлился на отметке 8 метров ровно и выиграл соревнования. Новоиспеченная чемпионка Наталья Золотухина, метнув молот на 68м52см, была четвертой в своем виде. Рекордсменка Украины Ирины Секачова финишировала только восьмой - 63м73см. А победила в этом секторе немка Катрин Клаас с попыткой на 72м40см. Станислав Мельников финишировал четвертым на дистанции 400 метров с барьерами - 50.30сек, где победителем стал Джастин Гайман из США - 49.01сек. На этой же дистанции среди женщин состоялось два забега. В более слабом Анна Ярощук финишировала второй, остановив секундомер на отметке 56,26сек. Анастасия Рабченюк в финале А была пятой на финише с результатом 57.03. В итоге двух забегов Анна заняла шестое место, а Настя - седьмое. Победительницей беге на 400 метров с барьерами среди женщин стала нигерийка Джок Одумосу — 54.84сек. Татьяна Головченко на дистанции 3000 метров показала результат 9:12.49 сек, которого хватило для шестой позиции, а Илья Сухарев на такой же дистанции, но с препятствиями финишировал седьмым — 8:55.94. Людмила Якушева, ФЛАУ