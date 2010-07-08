Форлан: Совсем не уверен, что голландцы выиграют в финале

Форвард сборной Уругвая и «Атлетико» Диего Форлан заявил, что он не считает сборную Голландии достойной победы на чемпионате мира. «В нашей игре было слишком много сумбура. Слишком поздно мы поняли, что можем сделать еще один шаг к победе, и свой шанс стать чемпионами упустили! Ужасно и стыдно перед болельщиками! А ведь еще один гол нам было забить по силам, а там... не известно, как сложился бы матч. Что касается голландцев, то они были очень хороши, но не настолько, чтобы выиграть. Совсем не уверен, что голландцы выиграют в финале. Они показывают недостаточно хороший футбол, чтобы считаться лучшей сборной планеты. На этом турнире есть куда более яркие команды», – приводит слова Форлана «Российская газета».