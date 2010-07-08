Маркевич выгнал Рыкуна из «Металлиста»

Главный тренер харьковского «Металлиста» Богдан Маркевич в интервью «Известиям в Украине» заявил, что Александр Рыкун больше не появится в его команде. «Я считаю, что он вовсе недостоин, играть в таком клубе, как «Металлист». Зачем мне футболисты, которые ходят пешком по полю? Мне абсолютно все равно, где он продолжит свою карьеру, но при мне его в «Металлисте» не будет. Насколько я знаю, сейчас он тренируется с нашей молодежью. Если что-то получится, пускай там и играет», - заявил Маркевич, передает «Главное».