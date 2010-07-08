Джокович: Больше всего в матче с Хорватией опасаюсь Любичича

Серб Новак Джокович накануне четвертьфинального матча против команды Хорватии заявил, что у обеих сборных есть хорошие шансы пройти до финала и отметил, что больше всего опасается Ивана Любичича. «Очень жаль, что Сербия и Хорватия встречаются в четвертьфинале, обе команды достаточно хороши, чтобы играть в финале. На сегодняшний день это самое большое достижение Сербии в Кубке Дэвиса, и все, что получится лучше, будет своебразным бонусом. Мы в курсе, какая атмосфера ждет нас в Сплите, и как мы должны играть перед такой публикой. У меня большой опыт игры на турнирах «Большого шлема», и я надеюсь это поможет мне, здесь, в Хорватии. Действительно, Ненад Зимоньич является одним из лучших парных игроков в мире и в целом члены нашей команды выше в рейтинге, но у Хорватии есть другое преимущество – родные стены. Матч играется три дня, и никогда не знаешь, что может произойти. Больше всего я опасаюсь Ивана Любичича, который обыграл меня в этом году и у которого уже есть опыт победы в Кубке Дэвиса», – цитирует Джоковича Blic.