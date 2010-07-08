Яна Клочкова крестила сына

Вчера в Свято-Михайловском храме в Боярке, что под Киевом, Яна Клочкова окрестила сына Александра. В крестные Яна позвала родную сестру Анну и пловца Дениса Силантьева, передает Сегодня. Клочкова призналась, что опасается за сына, потому решила окрестить так рано: «Немного боюсь сглаза. Мы ведь с малышом много гуляем, а люди разные бывают, заглядываются». Также пловчиха прокомментировала отсутствие на крестинах отца своего ребенка Левана Ростошвили: «Леван в Грузии, не смог приехать. Хотя мы его, конечно, звали. Вроде бы собирается скоро нас навестить. Не знаю, захочет ли забирать ребенка в Грузию, но я сыночка точно не отдам». «Ребенок отнимает все время, хоть и спокойный у меня малыш. Уже видно, что больше похож на меня, от папы у Санечки разве что глаза и волосы. Кормлю грудью сыночка. Кстати, уже решила, что отдам его на плавание, будет у меня спортсменом», - добавила Клочкова.