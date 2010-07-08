Ахметов: Не исключаю, что подпишем с Луческу новый контракт

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов отметил вклад главного тренера Мирчи Луческу в успехи команды и заявил, что вполне может предложить ему продлить контракт, истекающий через год. «У Мистера контракт истекает не впервые. При этом он седьмой год работает в Донецке, - отметил Ахметов. - И я не исключаю того, что будут подписаны новые контракты. Дай Бог Мистеру здоровья. За шесть лет мы выиграли четыре чемпионата, выиграли Кубок УЕФА, мы показываем вкусный, зрелищный футбол европейского уровня. На сегодняшний день мы все верим в команду, и это для нас не просто слова. Мы верим в команду сердцем и знаем, что, с кем бы ни играл «Шахтер», мы вправе рассчитывать на победу. Поэтому у Мистера есть огромные шансы для того, чтоб продолжить работу в Донецке. Он об этом прекрасно знает, и об этом знают все игроки». «Я точно знаю, что его сердце здесь, в Донецке, в «Шахтере». Мне кажется, что он здесь счастлив. Он много для нас сделал. Это действительно тот тренер, который принес нам славу - не украинскую, а европейскую. Своей работой, трудом, знаниями и опытом он сделал все для того, чтобы нас уважали лучшие клубы Европы и мира. Это его заслуга, и я ему за это благодарен», - подчеркнул президент «Шахтера», передает официальный сайт ФК«Шахтер».