Киевский «Арсенал» отказался от Ващука

Ветеран украинского футбола не станет играть в составе канониров и возможно перейдет в «Оболонь». Теперь Владислав Ващук попробует закрепится в составе другого киевского клуба «Оболони», сообщает « Команда» Опытный защитник Владислав Ващук, которого в последнее время называли без пяти минут игроком киевского «Арсенала», во вторник после утреней тренировки покинул расположение канониров. Сам 35-летний футболист, отыгравший соcтаве киевлян один контрольный матч, ранее заявлял, что контракт со столичным клубом уже практически подписан. Ситуацию прокомментировал главный тренер киевлян Юрий Бакалов: «Влад не прошел с командой полный подготовительный период, а приехал только на завершающий этап сбора, - цитирует Бакалова издание. - Поэтому и не смог выйти на пик своей формы. К тому же у нас достаточно игроков, выступающих на его позиции». По неофициальной информации, вешать бутсы на гвоздь Ващук не собирается и свою карьеру может продолжить в киевской «Оболони».