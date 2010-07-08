Лев: Уверен, что испанцы станут чемпионами мира

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал результат матча полуфинала ЧМ-2010 против Испании (0:1). «Мои поздравления Испании. Уверен, что испанцы станут чемпионами мира. На протяжении последних двух-трех лет они были лучшими в мире. Соперники играли так здорово, они ограничивали нас в действиях. Им удавалось отдавать передачи таким образом, что мы все время оказывались сзади. Мы не могли отобрать мяч и тратили слишком много сил», – цитирует Лева официальный сайт Федерации футбола Германии.