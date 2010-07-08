«Ролан Гаррос» посмотрели жители 175 стран мира

Мужской финал «Ролан Гаррос»-2010 с участием испанца Рафаэля Надаля и шведа Робина Содерлинга собрал во Франции максимальную телеаудиторию за весь день. Решающий матч главного грунтового турнира сезона прошел 6 июня. Трансляцию поединка вел национальный телеканал France 2. От начала до конца игру посмотрели 3,3 миллиона человек, что составляет 28,5% от всей телеаудитории. Зрительский пик пришелся на победный матчбол Надаля, свидетелями которого стали 4,3 миллиона человек. Женский финал между итальянкой Франческой Скьявоне и австралийкой Самантой Стосур, состоявшийся накануне мужского, посмотрели 1,8 миллиона зрителей. Всего «Ролан Гаррос» смогли посмотреть жители более 175 стран мира с потенциальной аудиторией порядка трех миллиардов человек, сообщает РИА Новости.