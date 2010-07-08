Болт: Если Пауэлл победит меня, не буду ссылаться на свою травму

Трехкратный олимпийский чемпион Усэйн Болт рассказал об одном из главных соперников Асафе Пауэлле и о травме ахилла, которая может помешать ему выступить в этом сезоне на 200-метровке. «Пробегу ли 200 метров в этом году? Понятия не имею, но я молюсь на это. Доктор не хочет, чтобы я бежал до полного восстановления. На этапе «Бриллиантовой лиги» в Лозанне 100-метровка будет хорошим тестом. Я хочу посмотреть, в какой форме сейчас нахожусь. 16 июля мы сразимся с Пауэллом. Он в очень хорошей форме. Если он меня победит, то я не буду оправдываться тем, что травмирован. Не думаю, что кто-либо в этом году останется непобежденным», – приводит слова Болта Reuters. sports.ru