Семеня стартует на следующей неделе

Чемпионка мира-2009 в беге на 800 м Кастер Семеня после долгого перерыва выйдет на дорожку в Финляндии. Южноафриканская спортсменка, которую недавно вновь допустили до соревнований женщин, планирует выступить на турнире в городе Лаппеентра в следующий четверг, 15 июля. «Нет ничего особенного в том, что она решила там выступить. Она находится не в лучшем моральном состоянии, и есть одна вещь, способная это исправить. Мы уже заказали билеты и согласовали все детали. В конце июля проходит несколько мелких турниров. Нет оснований стартовать сразу на крупных соревнованиях. Лучше начать с малого», - приводит Reuters слова агента Семеня Юкки Харконена. «Спорт-Экспресс»