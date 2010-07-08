Лауда: Шумахер лучше всех знает, чего ему недостает для успеха

Трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда поделился своим взглядом на то, почему Михаэль Шумахер испытывает трудности с возвращением к своей гоночной карьере. «Ожидал, что Шумахер будет быстр, сразу же наберет темп. Семь выигранных чемпионатов говорят о том, что вы можете настраивать себя на борьбу, достигать такого уровня мастерства, какого никто больше достичь не способен. Так что я думал, что Шумахер сможет стать быстрее, чем все нынешние гонщики, но он оказался за рулем машины, которой, очевидно, не хватает скорости. Он объяснил мне, что оказался в ситуации, в которой пришлось полностью менять стиль пилотирования. Узким покрышкам недостает сцепления, которое необходимо Михаэлю, так что эта комбинация машина-резина серьезно влияет не только на него, но и на многих других. К примеру, Марк Уэббер был быстрее Феттеля потому, что смог лучше справиться с потерей сцепления. Когда происходят подобные радикальные изменения, кто-то адаптируется к ним лучше других, но это не значит, что последние являются плохими гонщиками! Таким образом, сейчас Шумахер находится меж двух огней: ему нужно научиться выступать с узкими покрышками и как-то справиться с тем, что машина «Мерседеса» – не самая быстрая, а его напарник по команде Нико Росберг – очень хороший пилот. Меня немного удивляет, что Шумахер иногда не может даже показать того же времени круга, что показывает Нико. Они выступают на одинаковых болида, а ведь Михаэль – семикратный чемпион. Иногда ему это удается, когда условия благоволят, но это скорее исключение. Сейчас ему нужно работать над тем, чтобы сделать это исключение правилом. Не думаю, что Шумахер быстро потеряет мотивацию. Сейчас он полностью сконцентрирован на работе, кажется, он понимает, что потребуется больше, нежели простая адаптация. Ему лучше, чем кому бы то ни было известно, чего не хватает для успеха. Разумеется, в следующем году он будет выступать за «Мерседес», потому что они смогут создать машину, лучше подходящую Михаэлю. Уверен, он напряженно работает для того, чтобы привести все в порядок. Сейчас у него нет недостатка мотивации», – цитирует Лауду Grandprix.com. sports.ru