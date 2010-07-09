Теннис. На матче Клийстерс-Уильямс установлен рекорд посещаемости

На выставочном матче бельгийской теннисистки Ким Клийстерс и американской чемпионки «Уимблдона» Серены Уильямс, завершившемся со счетом 6:3, 6:2 в пользу европейки, был установлен рекорд посещаемости – на матче присутствовал 35681 зритель, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на AP. Встреча, судила которую легендарная теннисистка Мартина Навратилова, состоялась в Брюсселе. Предыдущий рекорд – 30472 зрителя – был зафиксирован в 1973 году, когда в Хьюстоне в рамках «Битвы полов» сразились Билли Джин Кинг и Бобби Риггс.