Лев останется руководить сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев подпишет новый контракт с Немецкой федерацией футбола, утверждает «Газета.Ru» со ссылкой на Bild. По окончании чемпионата мира в ЮАР, на котором бундестим еще предстоит сразится с Уругваем в матче за третье место, специалист обсудит конкретные условия соглашения. Ожидается, что новый договор будет заключен на два года, а зарплата Лева, на данный момент составляющая ?2,5 млн, будет увеличена. Окончательное решение о будущем наставника немецкой сборной, скорее всего, будет принято 30 июля во Франкфурте.