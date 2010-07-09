ФИФА изменит систему судейства

Чемпионат мира по футболу в Южной Африке станет последним, в ходе которого будет использоваться существующая система судейства. Об этом, как сообщает «Лента.ru» со ссылкой на BBC Sport, заявил 8 июля генеральный секретарь ФИФА Джером Вальке. Обещанная реформа судейства будет нацелена на то, чтобы избежать ошибок рефери при фиксировании взятия ворот. Речь может идти как о создании электронной системы, которая будет сигнализировать о забитых мячах, так и о расположении за линиями ворот двух специальных арбитров. По словам Вальке, о необходимости реформы руководство ФИФА задумалось после матча на ЧМ-2010 между сборными Англии и Германии, когда арбитр не засчитал гол в ворота Германии, забитый англичанином Фрэнком Лэмпардом. Чиновник выразил надежду, что "электронная система или лишняя пара глаз помогут судьям в работе". Скорее всего, изменения будут приняты уже к следующему чемпионату мира, который пройдет в 2014 году в Бразилии. Несмотря на то, что работа арбитров на футбольных первенствах неизменно вызывает претензии, на чемпионате в Южной Африке проблема судейства обсуждалась особенно активно. Наряду с незасчитанным голом Лэмпарда одной из самых серьезных судейских ошибок на чемпионате стал гол из офсайда, забитый в ворота сборной Мексики аргентинцем Карлосом Тевесом. То, что гол был забит из положения «вне игры», наглядно продемонстрировал видеоповтор на стадионном табло. После этого в ФИФА приняли решение не транслировать повторы спорных эпизодов.