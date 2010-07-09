«Манчестер Сити» выложит круглую сумму за Дидье Дрогба

Руководство английского клуба «Манчестер Сити» выразило готовность предложить лондонскому «Челси» 20 миллионов фунтов (около 24 миллионов евро) отступных за ивуарийского нападающего Дидье Дрогба, пишет в пятницу, 9 июля, The Sun. Манчестерская команда намерена предложить форварду трехлетний контракт на 18 миллионов фунтов (примерно 21,5 миллиона евро). Соглашение Дрогба с «Челси» истекает через два года, однако, как отмечает газета, вероятность того, что он покинет столичную команду, весьма высока. Сам Дрогба пока не прокомментировал намерение «Манчестер Сити» добиться его перехода из «Челси». В лондонском клубе пока также не выступили с заявлениями по поводу заинтересованности манкунианцев в 32-летнем нападающем. Дидье Дрогба выступает в «Челси» с 2004 года. В составе клуба ивуариец трижды становился чемпионом Англии - в 2005, 2006 и 2010 годах. Всего за лондонскую команду нападающий провел 166 матчей, в которых отметился 84 голами. В июне 2010 года Дрогба в составе сборной Кот-д'Ивуара принимал участие в чемпионате мира по футболу в ЮАР. На турнире он сыграл в трех матчах и забил один гол.