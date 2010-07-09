Баскетбол. Лучший игрок НБА «плюнул» на миллионы Прохорова

Звезда НБА Леброн Джеймс, на которого претендовал российский миллиардер Михаил Прохоров, в телеэфире канала ESPN объявил о том, где продолжит свою карьеру. Со следующего сезона MVP двух последних лет будет выступать за «Майами». В минувшем сезоне Джеймс, защищая цвета «Кливленда», набирал в среднем 30 очков за матч, делал семь подборов и девять передач. «Я перехожу в «Майами» - это решение, которое я принял. Я хочу выигрывать не только в конкретных матчах, но и бороться за титулы. Основным фактором в принятии решения была возможность побеждать - сейчас и в будущем. Мое сердце навсегда останется в «Кливленде», с большим уважением отношусь ко всем, с кем удалось поработать. Я умышленно поставил себя в положение, когда можно было самому выбирать команду, рассматривая различные предложения. Это для меня бесценный опыт», - приводит слова Джеймса NEWSru.com со ссылкой на ESPN.