Хоккей. Киевский «Сокол» оформил громкое прирбретение

Киевский «Сокол», оформил первое громкое приобретение межсезонья в белорусской Экстралиге. Согласие выступить за родной клуб дал обладатель Кубка чемпионов, ветеран сборной Украины 36-летний Вадим Шахрайчук, сообщает официальный сайт ХК «Сокол». Изначально габаритный центрфорвард планировал продолжить свою насыщенную карьеру в КХЛ вместе с киевским «Будивельником», но внезапная кончина клуба-новичка скорректировала планы хоккеиста. Шахрайчук принял решение остаться в Киеве и выступать за родной «Сокол», за который он играл последний раз еще в 1995 году в МХЛ. Напомним, что за 10 сезонов в России/КХЛ украинский легионер поднимался на все ступени медального постамента, дважды становясь чемпион Суперлиги в составе «Локомотива» (2002 год) и московского «Динамо» (2005). На этой неделе «Сокол» вышел из отпуска и начал подготовку к новому сезону. В целом состав сине-голубых выглядит следующим образом: Вратари: Михаил Балабан (1990 г.р.), Андрей Бесхлебный (1989), Игорь Карпенко (1976), Константин Симчук (1974); Защитники: Никита Васильев (1990), Денис Исаенко (1980), Кирилл Катрич (1984), Сергей Климентьев (1975), Евгений Мацас (1989), Артем Неверов (1987), Владислав Слуцкий (1991), Руслан Свиридов (1988), Андрей Срюбко (1975), Андрей Татаренко (1991); Нападающие: Павел Легачев (1984), Алексей Мадера (1989), Роман Малов(1977), Александр Матвийчук (1975), Алексей Мельников (1989), Валентин Олецкий (1971), Роман Сальников (1976), Евгений Секрирко (1988), Дмитрий Цыруль (1979), Сергей Черненко (1984), Вадим Шахрайчук (1974), Александр Яковенко (1979). Динамика переходов по «Соколу» в этом межсезонье выглядит следующим образом: Ушли: з. Акимов, н. Бабинец (оба - Казахмыс, Казахстан), з. Вл.Алексюк, н. Нименко (оба - Бейбарыс, Казахстан), з. Победоносцев (Белоруссия), з. Романенко, з. Корж (оба - Металлург-2, Белоруссия), н. Аверкин (Россия), н. Пастух (Иртыш, Казахстан), н. Слюсарь (Арыстан, Казахстан), н. Безщасный, н. Дьяченко. Пришли: з. Катрич (Quad City Mallards США, IHL), н. Легачев (Беркут), н. Шахрайчук (Торпедо, КХЛ). Возможные приобретения: н. Н.Буценко («Ак Барс»).