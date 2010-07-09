ЧМ-2010. Форлан: Хочу стать лучшим бомбардиром мундиаля

Нападающий сборной Уругвая Диего Форлан хочет завершить чемпионат мира на мажорной ноте, сообщает AS. Для этого, по его словам, ему нужно стать лучшим бомбардиром турнира. «Мне очень хочется стать лучшим бомбардиром мундиаля, так как это было бы прекрасным завершением сезона. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы выйти на поле в матче со сборной Германии», - сказал Форлан, получивший травму в полуфинальном матче с национальной командой Голландии. Напомним, что на счету у форварда мадридского «Атлетико» четыре мяча. Больше него забил только нападающий сборной Испании Давид Вилья, имеющий на своём счету пять голов.