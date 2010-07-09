ЧМ-2010. Названа тройка номинантов на звание лучшего молодого игрока

В пятницу стали известны имена трех номинантов на звание лучшего молодого игрока ЧМ, передает «Газета.Ru». В церемонии объявления участвовал знаменитый французский футболист Кристоф Карамбё. Претендентами на звание стали: полузащитник сборной Ганы Андре Айю, полузащитник команды Германии Томас Мюллер и мексиканский полузащитник Джовани Дос Сантос. Впервые приз был вручен по итогам мундиаля-2006, тогда его обладателем стал немец Лукас Подольски. Критериями для отбора номинатов послужили: дата рождения не позже 1 января 1989 года, участие в матчах чемпионата мира и показанный футболистами фэйр-плей. Организаторы заметили, что одноматчевые дисквалификации Айю и Миллера в результате полученных ими двух желтых карточек не противоречат принципам номинации, поскольку нарушения не были грубыми. Имя лучшего молодого игрока турнира будет названо после финального матча в воскресенье.