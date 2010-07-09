Ван Марвейк: Испания показывает более привлекательный футбол, чем мы

Главный тренер сборной Голландии Берт ван Марвейк накануне финального матча ЧМ-2010 против Испании отметил силу соперника. «Испанцы показывают немного более привлекательный футбол, нежели мы. У них есть некоторое преимущество. Они очень здорово играют как с мячом, так и без него, у них хорошая скорость. Таким образом, нас ждет очень интересный матч между двумя командами, которые хотят играть в футбол», - отметил наставник голландцев. «Я сейчас не думаю о том, что сборная Голландии дважды проигрывала в финалах Мундиалей. Думаю только о предстоящей решающей игре. Прошлое сейчас не имеет значения. Даже если весь мир будет говорить, что они фавориты, меня это не интересует. Нас ждет матч двух команд, которые могут победить. Мы уверены в собственных силах», - цитирует ван Марвейка Sports.ru со ссылкой на Sky Sports.